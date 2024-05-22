В Киеве задержали вора в законе и членов банды за переправку уклонистов за рубеж

Криминальный авторитет и члены банды, которые были организаторами незаконной переправки украинцев за пределы страны, задержаны полицией в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В Киеве задержали представителей нескольких преступных кланов, отвечающих за нелегальный выезд с Украины. Видео © Telegram / Национальная полиция Украины

По информации следствия, в столице Украины криминальные кланы устраивали несколько сходок, на которых обсуждались вопросы о сферах влияния банд, а также доли прибыли от нелегального пересечения границы украинскими уклонистами из Сумской, Черниговской и Киевской областей, а также Киева. Они обязались вносить часть выручки в общак.

Разумеется, украинские силовики оставили имена "звеньев" этой цепочки в тайне, но рассказали, что в качестве третейских судей на сходки были приглашены воры в законе Куцу (Георгий Лобжанидзе) и Лавасоглы Батумский (Миндия Горадзе). Местные паблики и СМИ узнали, что среди фигурантов дела — главарь ОПГ Саша Оболонский, Шкаф, Шкаф-младший и Князь. Все они представляют разные криминальные кланы.