Изрезавший ножом девушку в Москве афганец заявил, что психически болен
Суд отправил под арест афганца, напавшего с ножом на девушку в Москве
Подозреваемый в нападении на девушку в Москве. Обложка © SHOT
В Москве суд арестовал до 20 июля мужчину, который изрезал ножом 22-летнюю девушку прямо на улице. Свою вину он признал и просил отправить его под домашний арест. Об этом передаёт корреспондент SHOT из зала суда.
Момент нападения и обвиняемый в зале суда. Видео © SHOT
"С учётом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, напавшего на 22-летнюю девушку", — говорится в заявлении.
На судебном заседании обвиняемый заявил, что психически болен и наблюдается у врача. Мужчина родом из Афганистана, но у него есть вид на жительство в России сроком до января 2025 года. Также известно, что он проживает в подмосковной Балашихе, а в 2013 году уже был судим за кражу. У обвиняемого есть жена и двое детей.
Напомним, 20 мая в московском районе Гольяново 48-летний уроженец Афганистана напал с ножом на 22-летнюю Алису прямо на улице. Следственный комитет завёл дело на нападавшего. Состояние девушки до сих пор остаётся тяжёлым.