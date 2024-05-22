Изрезавший ножом девушку в Москве афганец заявил, что психически болен

В Москве суд арестовал до 20 июля мужчину, который изрезал ножом 22-летнюю девушку прямо на улице. Свою вину он признал и просил отправить его под домашний арест. Об этом передаёт корреспондент SHOT из зала суда.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что психически болен и наблюдается у врача. Мужчина родом из Афганистана, но у него есть вид на жительство в России сроком до января 2025 года. Также известно, что он проживает в подмосковной Балашихе, а в 2013 году уже был судим за кражу. У обвиняемого есть жена и двое детей.