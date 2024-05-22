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Изрезавший ножом девушку в Москве афганец заявил, что психически болен

Суд отправил под арест афганца, напавшего с ножом на девушку в Москве

22 мая, 16:54
Подозреваемый в нападении на девушку в Москве. Обложка © SHOT

Подозреваемый в нападении на девушку в Москве. Обложка © SHOT

В Москве суд арестовал до 20 июля мужчину, который изрезал ножом 22-летнюю девушку прямо на улице. Свою вину он признал и просил отправить его под домашний арест. Об этом передаёт корреспондент SHOT из зала суда.

Момент нападения и обвиняемый в зале суда. Видео © SHOT

"С учётом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, напавшего на 22-летнюю девушку", — говорится в заявлении.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что психически болен и наблюдается у врача. Мужчина родом из Афганистана, но у него есть вид на жительство в России сроком до января 2025 года. Также известно, что он проживает в подмосковной Балашихе, а в 2013 году уже был судим за кражу. У обвиняемого есть жена и двое детей.

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Напомним, 20 мая в московском районе Гольяново 48-летний уроженец Афганистана напал с ножом на 22-летнюю Алису прямо на улице. Следственный комитет завёл дело на нападавшего. Состояние девушки до сих пор остаётся тяжёлым.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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