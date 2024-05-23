"Лига": ВСУ заново отстроят 10 тысяч километров фортификационных сооружений

Собеседники портала пожаловались, что многие участки фронта до сих пор не защищены от наступающих российских войск. А уже имеющиеся заграждения почти не мешают продвижению ВС РФ. В связи с этим киевский режим задумался о срочном укреплении занятых рубежей.