"Лига": ВСУ заново отстроят 10 тысяч километров фортификационных сооружений
Вооружённые силы Украины намерены возвести новые фортификационные сооружения вдоль всей линии соприкосновения из-за неэффективности прошлых укреплений. Об этом со ссылкой на военных сообщило издание "Лига".
Собеседники портала пожаловались, что многие участки фронта до сих пор не защищены от наступающих российских войск. А уже имеющиеся заграждения почти не мешают продвижению ВС РФ. В связи с этим киевский режим задумался о срочном укреплении занятых рубежей.
"Общая протяжённость фронта на 19 мая — 3750 километров. На этой линии должно быть создано до десяти тысяч километров невзрывных заграждений", — сказано в материале.
А тем временем подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперёд на Харьковском направлении, освободив уже десятки городов и сёл. Успехи российских военных обеспокоили даже Пентагон. По словам одного из пленных бойцов ВСУ, у украинских военных на этом участке попросту не было подготовленной эшелонированной обороны.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine