Предвыборный штаб ищет для Байдена специалиста по интернет-мемам

Предвыборный штаб кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена начал поиски специалиста по мемам. Соответствующая вакансия появилась на портале для поиска работы Daybook.

От соискателя требуется опыт в сфере контент-мейкинга, знание последних трендов, а также понимание цифрового ландшафта. Будущему работнику штаба предстоит мониторить порталы с мемами, искать подкастеров и другие медиа, развивая с ними сотрудничество. Работа не удалённая — офис находится в штате Делавэр.