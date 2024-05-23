Предвыборный штаб ищет для Байдена специалиста по интернет-мемам
Предвыборный штаб кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена начал поиски специалиста по мемам. Соответствующая вакансия появилась на портале для поиска работы Daybook.
От соискателя требуется опыт в сфере контент-мейкинга, знание последних трендов, а также понимание цифрового ландшафта. Будущему работнику штаба предстоит мониторить порталы с мемами, искать подкастеров и другие медиа, развивая с ними сотрудничество. Работа не удалённая — офис находится в штате Делавэр.
Не исключено, что Байден собирается ворваться в молодёжную среду из-за рекордного за два года падения рейтинга популярности. А может, всё дело в предстоящих дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, который уже несколько месяцев остро высмеивает конкурента в преддверии выборов.
Flickr / The White House