Куда сходить на пикник в России: 7 идей для красивых фото на природе

Летом так и хочется выбраться на пикник, чтобы приятно провести время на природе. Ведь тёплая погода создаёт прекрасную атмосферу для отдыха на свежем воздухе, растения вокруг расцветают и наполняются яркими красками. Сходить летом на пикник — значит насладиться солнцем, пением птиц и зелёными лесами или шикарными пляжами.

Чтобы не ломать голову, а начать собирать вещи и планировать поездку, Life.ru вместе с коллегами из TuTu.ru создал для вас подборку с самыми классными местами в разных уголках России, куда можно отправиться на пикник. Выбирайте варианты около себя или специально планируйте дальние путешествия — главное, не сидите в хорошую погоду дома.

Юсуповский парк усадьбы Архангельское в Московской области

"Архангельское" — один из крупнейших музеев-усадеб России, тут можно провести весь день и не заскучать. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Рядом с усадьбой Архангельское находится Юсуповский парк, где есть места для отдыха и лавочки. Готовую еду нужно принести с собой — сможете перекусить после экскурсии по огромной территории усадьбы.

"Архангельское" — один из крупнейших музеев-усадеб России. В этом мае ему исполнилось 105 лет. В различное время усадьбой владели разные княжеские фамилии: Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Это место с богатой историей, которое часто сравнивали с Версалем. В Архангельском есть что посмотреть, несмотря на то что главный дворец на реставрации, так что рассчитывайте, что проведёте там целый день.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Парк 300-летия Санкт-Петербурга — не только достопримечательность, но и очень живописное место. Фото © Shutterstock / thelavrova

Парк находится на северо-западе города. Здесь можно просто поваляться на траве, съесть бутерброды и выпить лимонад с видом на Невскую губу — восточную часть Финского залива. Также на территории парка есть спортивная площадка. Отправляйтесь сюда, если Новая Голландия, "Севкабель порт" и другие модные у путешественников места Северной столицы вам уже хорошо знакомы. А если собрались в Петербург в ближайшее время — позаботьтесь о билетах как можно раньше. Скоро белые ночи, а это значит, что цены вырастут.

Загородный парк в Самаре

В Самаре можно устроить пикник в Загородном парке на берегу Волги. Из плюсов — это недалеко от центра города, так что осмотр достопримечательностей вполне реально совместить с отдыхом у воды и фотосессией на закате. На волжский пляж ведёт лестница. Летом на пляже можно спокойно надеть купальник и позагорать — там устанавливают кабинки для переодевания. Загородный парк — очень старый, тут есть деревья, которым более ста лет.

Пикниковый городок во Владимире

Свой Загородный парк есть и во Владимире, а там — целый Пикниковый городок. Тридцать беседок для пикника находятся в живописном месте среди деревьев. Беседки нужно бронировать заранее. Все они — под навесами, рядом есть мангалы. Парк находится далековато от центра. Однако Владимир — город небольшой, и от Успенского собора на машине доберётесь за десять минут, главное, чтобы не было пробок.

Пляж "Воронка" в Тульской области

Пляж реки Воронки — любимое место для отдыха в Туле. Фото © VK / Тула Life

В тёплое время года жители Тулы любят приезжать на пляж реки Воронки. Он песчаный, там можно пожарить шашлык, покататься на сапах и поиграть в волейбол. Людей всегда много, так что на уединение не надейтесь. Зато пляж удачно расположен: до музея-усадьбы "Ясная Поляна" на автомобиле ехать десять минут, а до центра Тулы — примерно тридцать-сорок минут.

Пляж на Токаревской кошке во Владивостоке

Токаревская кошка — место во Владивостоке, где обязан побывать каждый. Фото © ТАСС / Сергей Орлов

Токаревская кошка — место с непередаваемой атмосферой, которое любят и местные жители, и туристы. В первую очередь сюда приезжают из-за маяка Токаревского, который считается одной из самых известных достопримечательностей Владивостока. Как Life.ru рассказывают друзья из TuTu.ru, на Токаревской кошке можно просто отдохнуть на пляже, где есть и бесплатные, и платные зоны, посидеть в беседке с друзьями и устроить пикник с видом на море. Из минусов — огромное количество людей, особенно в выходные, и запрет на купание из-за сильного течения.

Пляж "Красный штурм" в Сочи

Даже в высокий сезон на "Красном штурме" намного меньше людей, чем на центральных пляжах Сочи. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов