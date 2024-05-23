Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, введённые ранее в целях безопасности, сняты. Об этом сообщает Росавиация.
"В 14:05 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В 14:15 мск сняты временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево)", — говорится в сообщении.
Напомним, аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Позже стало известно о закрытии аэропорта Нижнекамска. В этих двух городах массово эвакуировали сотрудников предприятий из-за угрозы атаки беспилотников. В 14:00 российские средства ПВО сбили дрон над Татарстаном.