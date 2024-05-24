День славянской письменности и культуры, День кадровика, Мокей Мокрый: Праздники и приметы 24 мая Государственных праздников 24 мая в России нет. Отмечаем День славянской письменности и культуры, поздравляем специалистов, которые работают с кадрами, определяем, каким будет лето в день Мокея Мокрого. 24 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 24 мая 2024 года? Обложка © Шедеврум

День славянской письменности и культуры

Дата в 2024 году: 24 мая, пятница.

Международный праздник.

Фото © ТАСС / Антон Тушин

Каждый год 24 мая славянские страны празднуют День славянской письменности и культуры, чествуя создателей славянской азбуки — святых Кирилла и Мефодия, которые известны как учителя словенские. Эти святые братья из знатного и благочестивого рода проживали в греческом городе Солунь. Будучи православными монахами, они разработали славянскую письменность в одном из греческих монастырей.

Исследователи полагают, что создание славянской письменности датируется IX веком, примерно 863 годом. Алфавит получил название "кириллица" в честь Константина, одного из братьев, который, приняв монашество, стал известен как Кирилл. Его старший брат Мефодий активно помогал в этом важном деле просвещения славянских народов. Вклад братьев в развитие славянской письменности оказал огромное влияние на русскую книжность и литературу. Для многих поколений славян Кирилл и Мефодий стали символами их письменной и культурной традиции.

День кадровика

Дата в 2024 году: 24 мая, пятница.

Другое название: День кадрового работника.

Профессиональный праздник.

24 мая — День кадрового работника, не забудьте поздравить своего кадровика. Фото © Freepik

День кадровика — профессиональный праздник специалистов, которые работают с кадрами. Праздник отмечают инспекторы отдела кадров, специалисты по подбору и обучению персонала, HR-менеджеры, руководители кадровых служб, специалисты по льготам и компенсациям. Событие приурочено к изданию 24 мая 1835 года постановления правительства Российской империи, которое регламентировало взаимоотношения между работодателями и наёмными сотрудниками. В России дата отмечается 20-й раз и имеет неофициальный характер.

Мокей Мокрый

Дата в 2024 году: 24 мая, пятница.

Другие названия: Мокий Мокрый; Мокей; Мокрый день; день Мокия Мокрого; Мокеев день; Мокросий; Мокросей.

Церковное название: священномученика Мокия.

Значение: день памяти святого Мокия Амфипольского.

Икона священномученика Мокия. Фото © Azbyka

Народный праздник Мокей Мокрый отмечается 24 мая (по старому стилю — 11 мая). В православном церковном календаре это дата почтения памяти священномученика Мокия Амфипольского.

Святой Мокий жил в III веке н.э. в македонском городе Амфиполь. В эпоху гонений на христиан при правлении Диоклетиана православный пресвитер не отступил перед опасностью. Он продолжал свой труд, наставляя заблудшие души идолопоклонников на путь истинный.

Однажды Мокий явился на языческое празднование в капище и призвал собравшихся отречься от идолов, покаяться и обратиться к Господу. Его арестовали и привели на суд к местному правителю. Мокий смело признался в своей вере и заявил, что нет для него лучшей судьбы, чем умереть за Спасителя.

Правитель пытался уговорить Мокия поклониться идолам в храме, но святой, призвав Иисуса, разрушил идолов с его помощью. Мокия бросили в клетку со львами, но звери мирно легли у его ног. Затем пресвитера кинули в огненную печь, но он вышел оттуда без единого ожога. Впечатлённые горожане потребовали освободить мученика. Опасаясь мятежа, правитель отправил Мокия в Византию, где его обезглавили. Это произошло в 295 году.

Народное название Мокрый день этот праздник получил за то, что редко проходил без осадков.

По погоде этого дня предсказывают, каким будет лето. На Мокея Мокрого принято выполнять повседневную работу по дому, а вот на земле в этот день работать нежелательно. И всё же в поле выходят: проводят ритуалы по сохранению будущего урожая от града, сжигают в поле рождественский пучок соломы или вербу, сохранённую с Вербного воскресенья.

Приметы на 24 мая:

Если после обеда пошёл дождь, то он затянется.

Затяжной дождь или сырой туман предвещают такое же лето.

На рассвете солнце багряное — к грозовому лету, красное — летом не избежать пожаров.

Радуга высоко в небе — к ветрам, низко — к ненастью.

Лошадь трясёт головой — к осадкам.

Всяк вышедший работать в поле в этот день может разгневать Бога, и тот побьёт посевы градом.

На Мокея Мокрого дождевая вода благотворно влияет на волосы, придаёт им силу и блеск.

Именины 24 мая отмечают:

Ростислав

Михаил

Константин

Кирилл

Иосиф

Александр.

Авторы Андрей Соколов