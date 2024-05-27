Так вот что отпугивает девушек в квартирах их ухажёров: 10 примеров, которые нельзя повторять

Каждой девушке на её пути приходилось встречать сказочных... мужчин, с которыми на первый взгляд всё складывалось прекрасно. Но, как говорится, не всё то золото, что блестит. Иногда достаточно просто переступить порог его квартиры, чтобы понять — это конец! Собрали 10 историй от барышень, отношениях которых закончились, стоило им прийти в гости к своим избранникам.

Свидание при свидетелях

10 причин, почему девушки не возвращаются после первого похода в гости к своему парню. Фото © Freepik / awesomecontent

Одной из таких историй поделилась 34-летняя С. Визит в квартиру её ухажёра начался, мягко говоря, с удивления и закончился стремительным побегом. В квартире бойфренда повсюду стояли фигурки и дешёвые коллекционные игрушки. "Я чувствовала себя настолько некомфортно от тысяч глаз, которые смотрели на меня", — рассказывает С. После двадцати минут в этой атмосфере она придумала отговорку и покинула его дом... навсегда.

Скелеты в шкафу

Аманда, 34 года, вспоминает, как она нашла у своего парня грязные стаканы и тарелки, спрятанные в шкафу. Это стало серьёзным сигналом: "Мы помолвлены сейчас, и я сказала ему, что так больше не пойдёт", — делится женщина. Ему пришлось измениться, чтобы продолжить отношения.

Интересный выбор мебели

Ещё одна история — о мужчине с дешёвым чёрным кожаным диваном, из которого буквально выпадали кусочки так называемой кожи. Он был бритоголовым, поэтому каждый раз, когда садился на диван, его голова покрывалась чёрными пятнами. А матрас на полу и грязная ванна только усугубляли ситуацию.

Застрявшая в памяти зубная нить

Как квартира парня разрушила отношения: реальные истории. Фото © Freepik

Девушка с именем Крис рассказала о парне, который оставлял использованную зубную нить прилипшей к стене ванной комнаты. "Я узнала, что это его ежедневная привычка, и иногда он забывает её убрать", — добавила бедняга.

С милым рай и в шалаше?

Эбби, 26 лет, вспоминает, как её возлюбленный жил в маленьком трейлере на территории своего друга без водопровода и кондиционера. Она пробыла с ним несколько месяцев, пока однажды ночью не проснулась от того, что крыса грызла её пирожок. "Когда я попыталась его разбудить, он сказал, что мне всё это кажется. Я собрала вещи и ушла", — заключает Эбби.

Простыни стёрлись до дыр... Но совсем не по той причине

Что скрывают квартиры мужчин? 10 шокирующих историй. Фото © Freepik

Тэмми, 43 года, рассказывает о своём бывшем, который спал на матрасе на полу со своими детскими простынями. Настолько изношенными, что они стали прозрачными и дырявыми. "Мы позже расстались, но на Рождество я подарила ему комплект новых простыней и одеяла", — говорит она.

Всё по пунктам

Ещё одна девушка анонимно поделилась историей о мужчине, у которого было всё по списку "Что нельзя иметь в квартире, чтобы от тебя не убежала девушка". Список содержал следующие пункты: грязное бельё, еда на столе, странные пятна на белых простынях и зеркало на потолке. "Я быстро ушла", — добавляет она.

Личная галерея

Страшная правда о первых визитах к мужчинам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Джейми, 34 года, делится историей о парне, у которого все стены были увешаны фотографиями самого себя. "Даже были фотографии, где других людей вырезали", — говорит она.

Ковёр с секретом

Джесс вспоминает парня, у которого не было ни кровати, ни дивана — только матрас на полу. "Когда я села на пол, ковёр был жёстким и с какими-то липкими пятнами", — рассказывает она. Не хотелось бы оказаться в этой квартире...

Динозавры и ностальгия

Почему девушки сбегают после первого визита к мужчине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / thoughtsofjoyce

Джейн, 29 лет, рассказывает о мужчине, чья спальня была украшена старинными вещами, включая одеяло с динозаврами из детства. "Нет ничего плохого в том, чтобы быть сентиментальным, но он как будто в прошлом застрял", — добавляет она.