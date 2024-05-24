В Союзе дачников раскрыли, как правильно подвязывать помидоры, чтобы не остаться без урожая Глава Союза дачников Чаплин: Помидоры нельзя подвязывать слишком туго 24 мая, 08:42 Помидоры нельзя подвязывать слишком туго. Обложка © Freepik.com / prostooleh

Подвязывание помидоров является важным этапом в выращивании растений. Как определить, когда наступает момент для подвязки помидоров, и как это сделать правильно? Об этом Life.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Первым сигналом для подвязывания помидоров может служить появление первых цветков на растении. При этом стебли достигают определённой высоты и начинают нуждаться в поддержке, чтобы не сломаться под тяжестью будущих плодов. Важно заметить, что каждый сорт помидоров отличается по росту, поэтому нельзя установить одинаковую высоту для всех растений. Правильное подвязывание помидоров предполагает использование поддерживающих конструкций, таких как стойки, кольца или сетки. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

Также эксперт рассмотрел несколько ошибок, которые садоводы могут допустить в процессе, и объяснил, как их избежать.

Первая ошибка — недостаточно крепкая опора. Чаплин советует выбрать достаточно прочную и стабильную опору, которая сможет выдержать вес плодов и ветровые нагрузки. Использование слабых или неустойчивых опор может привести к повреждению растений.

Вторая ошибка — слишком тугое привязывание. Прикрепляя стебли помидоров к опоре слишком плотно или слишком туго, можно повредить стебли и нарушить циркуляцию соков. Желательно использовать мягкий материал для привязывания: мягкая ткань или специальные привязки для растений. При подвязывании стебли помидоров следует располагать аккуратно, не перекручивая их и не оставляя излишне сжатыми. Это поможет избежать повреждений и снизить риск развития грибковых инфекций.

Помимо подвязывания также важно обрезать верхушки помидоров вовремя. Это помогает растению сфокусировать свою энергию на формировании плодов и способствует лучшей циркуляции воздуха и солнечного света.