Суд об освобождении генерала Спартака из "Лефортово" перенесли
Суд о переводе генерала Попова из СИЗО под домашний арест перенесён на 27 мая
Иван Попов. Обложка © Wikipedia
Военный суд будет рассматривать 27 мая ходатайство обвинения о переводе из СИЗО "Лефортово" под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак), которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей.
"Отложить судебное заседание на 12:00 27 мая", — зачитал решение судья 235-го гарнизонного военного суда.
Причиной переноса заседания стало отсутствие Попова и его адвокатов, так как они находятся сейчас во 2-м Западном окружном военном суде, куда подозреваемый уже подал жалобу с просьбой смягчить ему меру пресечения.
Напомним, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, Спартак причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба государству оценивается в 130 миллионов рублей. 21 мая Попов был арестован, все обвинения он отвергает. Накануне СК обратился в суд с просьбой перевести Попова под домашний арест. Сегодня генерал-майору официально предъявили обвинение.