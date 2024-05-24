Суд об освобождении генерала Спартака из "Лефортово" перенесли

Суд о переводе генерала Попова из СИЗО под домашний арест перенесён на 27 мая

Военный суд будет рассматривать 27 мая ходатайство обвинения о переводе из СИЗО "Лефортово" под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак), которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей.

Причиной переноса заседания стало отсутствие Попова и его адвокатов, так как они находятся сейчас во 2-м Западном окружном военном суде, куда подозреваемый уже подал жалобу с просьбой смягчить ему меру пресечения.