Билан, Лепс, Инстасамка: Появился длинный список звёзд, которые выступят на ПМЭФ

"Нейромонах Феофан", "Руки вверх", Uma2rman и ещё около дюжины известных российских артистов появятся этим летом на ПМЭФ-2024 (Петербургский международный экономический форум). Они выступят для зрителей на неформальной вечерней части форума. Об этом пишет Mash.

Будут как легенды отечественной сцены — Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, группы "Любэ" и "Руки вверх", так и артисты более молодого поколения — Anna Asti, HammAli & Navai, IOWA, Artik и Seville, Инстасамка. А Дима Билан и группа Uma2rman выступят перед зрителями дважды. Также был приглашён и главный трибьют-коллектив страны — группа "Фрукты". Кроме того, на мероприятии появятся Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и Настасья Самбурская.

Любители русского рока наверняка будут рады группам старой школы — "Чиж", "Чайф" и "Рондо". Романтическую обстановку на мероприятии обеспечит саксофон известного джазмена Игоря Бутмана, а за экспериментальную музыку на ПМЭФ будет отвечать драм-н-бейс группа "Нейромонах Феофан".