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24 мая, 11:20

Билан, Лепс, Инстасамка: Появился длинный список звёзд, которые выступят на ПМЭФ

На ПМЭФ выступят IOWA, Anna Asti, HammAli & Navai и Билан

Дима Билан. Фото © Telegram / Билан - live

Дима Билан. Фото © Telegram / Билан - live

"Нейромонах Феофан", "Руки вверх", Uma2rman и ещё около дюжины известных российских артистов появятся этим летом на ПМЭФ-2024 (Петербургский международный экономический форум). Они выступят для зрителей на неформальной вечерней части форума. Об этом пишет Mash.

Будут как легенды отечественной сцены — Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, группы "Любэ" и "Руки вверх", так и артисты более молодого поколения — Anna Asti, HammAli & Navai, IOWA, Artik и Seville, Инстасамка. А Дима Билан и группа Uma2rman выступят перед зрителями дважды. Также был приглашён и главный трибьют-коллектив страны — группа "Фрукты". Кроме того, на мероприятии появятся Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и Настасья Самбурская.

Любители русского рока наверняка будут рады группам старой школы — "Чиж", "Чайф" и "Рондо". Романтическую обстановку на мероприятии обеспечит саксофон известного джазмена Игоря Бутмана, а за экспериментальную музыку на ПМЭФ будет отвечать драм-н-бейс группа "Нейромонах Феофан".

Не обойдётся и без юмористов, поскольку казахстанский комик Евгений Чебатков уже занят подготовкой материала для участия в концерте.

Ушаков: Главным гостем на ПМЭФ станет президент Боливии Луис Арсе
Ушаков: Главным гостем на ПМЭФ станет президент Боливии Луис Арсе

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к ПМЭФ-2024, который пройдёт с 5 по 8 июня. Сейчас специалисты высаживают цветы, кустарники и деревья для украшения Московского и Пушкинского районов города. В мероприятии примут участие представители 110 разных стран и территорий. Главной темой форума станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".

Владимир Озеров
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