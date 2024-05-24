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Регион
24 мая, 14:10

Последний звонок "прозвенит" онлайн в девяти муниципалитетах Белгородской области

Торжества по случаю завершения учебного года в девяти муниципалитетах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Такое решение власти региона приняли в целях безопасности выпускников и их родителей.

В частности, последний звонок прозвенит в этом году только онлайн в Яковлевском городском округе, в Мелиховском поселении и в самом Белгороде. К слову, доучивались школьники в приграничных районах тоже дистанционно. Вся IV четверть прошла в онлайн-режиме из-за обстрелов со стороны ВСУ.

"В остальных районах торжества пройдут в очном формате с учётом мер безопасности", сообщила пресс-служба областного правительства.

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Ранее фигуристка Камила Валиева показала, как прошёл её последний звонок. В этом году она окончила 11-й класс. А выпускные вечера в российских школах в этом году пройдут 28–29 июня.

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Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Марина Калегина
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