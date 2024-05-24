Последний звонок "прозвенит" онлайн в девяти муниципалитетах Белгородской области

Торжества по случаю завершения учебного года в девяти муниципалитетах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Такое решение власти региона приняли в целях безопасности выпускников и их родителей.

В частности, последний звонок прозвенит в этом году только онлайн в Яковлевском городском округе, в Мелиховском поселении и в самом Белгороде. К слову, доучивались школьники в приграничных районах тоже дистанционно. Вся IV четверть прошла в онлайн-режиме из-за обстрелов со стороны ВСУ.