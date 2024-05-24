Путин: Развитие РФ и Белоруссии продолжится, несмотря на враждебность Запада 24 мая, 14:18 Владимир Путин в ходе визита в Минск. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Западу, который проявляет враждебность в отношении РФ и Белоруссии, не удастся сдержать развитие двух стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе российско-белорусских переговоров в Минске в расширенном составе.

"Мы всегда с коллегами с обеих сторон этим (вопросами безопасности. — Прим. Life.ru) занимаемся, особенно в последнее время. Это всё актуально, имею в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России, безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету", — сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что на этом направлении у Запада ничего не получалось и не получится, а Москва и Минск будут укреплять взаимодействие.

Также Путин добавил, что рекордное количество — 16 тысяч — санкций, наложенных Западом, стимулировало развитие России и позволили Москве восстановить утраченные компетенции в области высоких технологий, а также создать новые.

"И, конечно, создавать можно было бы наиболее эффективным образом, объединяя наши усилия, вместе. И одна из важнейших задач — искать эти области, искать эти направления сотрудничества, создавать необходимую всем нам синергию", — сказал президент РФ.

Авторы Александра Вишнякова