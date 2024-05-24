Путин: Развитие РФ и Белоруссии продолжится, несмотря на враждебность Запада
Владимир Путин в ходе визита в Минск. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Западу, который проявляет враждебность в отношении РФ и Белоруссии, не удастся сдержать развитие двух стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе российско-белорусских переговоров в Минске в расширенном составе.
"Мы всегда с коллегами с обеих сторон этим (вопросами безопасности. — Прим. Life.ru) занимаемся, особенно в последнее время. Это всё актуально, имею в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России, безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету", — сказал глава российского государства.
Он подчеркнул, что на этом направлении у Запада ничего не получалось и не получится, а Москва и Минск будут укреплять взаимодействие.
Также Путин добавил, что рекордное количество — 16 тысяч — санкций, наложенных Западом, стимулировало развитие России и позволили Москве восстановить утраченные компетенции в области высоких технологий, а также создать новые.
"И, конечно, создавать можно было бы наиболее эффективным образом, объединяя наши усилия, вместе. И одна из важнейших задач — искать эти области, искать эти направления сотрудничества, создавать необходимую всем нам синергию", — сказал президент РФ.
Напомним, Путин вечером 23 мая прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Визит российского лидера продлится два дня. Открывая встречу в узком составе, Путин заявил, что работа над развитием экономики Белоруссии идёт хорошо, результаты говорят сами за себя, республика уверенно стоит на ногах. Общение лидеров длилось около двух часов, затем они перешли к обсуждению в расширенном составе.