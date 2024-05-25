10 фотографий больничной еды разных стран отлично показывают, как всё в мире устроено
От Японии до Южной Африки! Life.ru приготовил виртуальное путешествие по больничным столовым, чтобы вы точно знали, как кормят в больницах по всему миру.
"Еда в больнице Нидерландов, мне дали огромную порцию. Шаурма с курицей, картофельный гратен, обжаренные овощи. 6 из 10", — SignificantConcern77.
Фото © Reddit / SignificantConcern77
"Обед из Гуандуна, Китай. Тыква, пак-чой, куриное карри с картофелем. Ужасно. Съедобной была только тыква. 1 из 10", — Curious_triangle.
Фото © Reddit / Curious_triangle
"Некоторая еда, которую я ела в больнице в Японии. В прошлом месяце были роды, и вот чем кормили в больнице", — japanese_work.
Фото © Reddit / japanese_work
"Моя мама перенесла мастэктомию и согласилась присылать мне фотографии своих больничных обедов. Этот был на следующий день (северо-восток США)", — ChildJohn.
Фото © Reddit / ChildJohn
"Еда в российской больнице", — sharksalad.
Фото © Reddit / sharksalad
"Новая Зеландия. Госпитализирован, но пропустил время еды. Просто рад, что есть хоть что-то! Ужасно голоден. 7 из 10 (ненавижу чёрный хлеб)", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Ужин в частной больнице MediClinic в Южной Африке", — MyThinTragus.
Фото © Reddit / MyThinTragus
"Аргентинский обед: миланеса из курицы с овощами и трёхцветным пюре (картофель, батат и тыква)", — maxwellmdc.
Фото © Reddit / maxwellmdc
"Швеция. Салат с халуми и французской заправкой", — BalkongGrannen.
Фото © Reddit / BalkongGrannen
"Вот что я ел в южнокорейской больнице. Еда была очень хорошая, 8 из 10. Я из США, был удивлён качеством, основываясь на опыте американских больниц", — themermaidag.
Фото © Reddit / themermaidag
Reddit / maxwellmdc, BalkongGrannen