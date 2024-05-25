10 фотографий больничной еды разных стран отлично показывают, как всё в мире устроено

"Еда в больнице Нидерландов, мне дали огромную порцию. Шаурма с курицей, картофельный гратен, обжаренные овощи. 6 из 10", — SignificantConcern77.

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"Обед из Гуандуна, Китай. Тыква, пак-чой, куриное карри с картофелем. Ужасно. Съедобной была только тыква. 1 из 10", — Curious_triangle.

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"Некоторая еда, которую я ела в больнице в Японии. В прошлом месяце были роды, и вот чем кормили в больнице", — japanese_work.

Фото © Reddit / japanese_work

"Моя мама перенесла мастэктомию и согласилась присылать мне фотографии своих больничных обедов. Этот был на следующий день (северо-восток США)", — ChildJohn.

Фото © Reddit / ChildJohn

"Еда в российской больнице", — sharksalad.

Фото © Reddit / sharksalad

"Новая Зеландия. Госпитализирован, но пропустил время еды. Просто рад, что есть хоть что-то! Ужасно голоден. 7 из 10 (ненавижу чёрный хлеб)", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Ужин в частной больнице MediClinic в Южной Африке", — MyThinTragus.

Фото © Reddit / MyThinTragus

"Аргентинский обед: миланеса из курицы с овощами и трёхцветным пюре (картофель, батат и тыква)", — maxwellmdc.

Фото © Reddit / maxwellmdc

"Швеция. Салат с халуми и французской заправкой", — BalkongGrannen.

Фото © Reddit / BalkongGrannen

"Вот что я ел в южнокорейской больнице. Еда была очень хорошая, 8 из 10. Я из США, был удивлён качеством, основываясь на опыте американских больниц", — themermaidag.