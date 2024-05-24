Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Россией больше нет нерешённых вопросов
Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Между Белоруссией и Россией нет никаких нерешённых вопросов. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Минске в пятницу, 24 мая.
"Мы сняли все вопросы, нерешённых вопросов на сегодняшний день нет. Уверен, что и в будущем мы будем аналогично работать", — отметил президент Белоруссии.
Напомним, Владимир Путин посетил Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. На повестке темы безопасности двух государств и ядерных учений в Российской Федерации, которые пройдут с участием военных Республики Беларусь. На открытии встречи российский лидер положительно оценил результаты работы по экономическому развитию Белоруссии, а ещё сделал комплимент Минску: Путин нашёл город очень красивым.