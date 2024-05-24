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Регион
24 мая, 14:34

Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Россией больше нет нерешённых вопросов

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Между Белоруссией и Россией нет никаких нерешённых вопросов. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Минске в пятницу, 24 мая.

"Мы сняли все вопросы, нерешённых вопросов на сегодняшний день нет. Уверен, что и в будущем мы будем аналогично работать", — отметил президент Белоруссии.

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Напомним, Владимир Путин посетил Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. На повестке темы безопасности двух государств и ядерных учений в Российской Федерации, которые пройдут с участием военных Республики Беларусь. На открытии встречи российский лидер положительно оценил результаты работы по экономическому развитию Белоруссии, а ещё сделал комплимент Минску: Путин нашёл город очень красивым.

Марина Калегина
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