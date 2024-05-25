Третий раз за год: Шеф Пентагона снова отправится в больницу
Шеф Пентагона Остин передаст полномочия заместителю из-за медицинской процедуры
Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © U.S. Department of Defense
Министр обороны США Ллойд Остин временно передаст полномочия своему заместителю в связи с прохождением плановой малоинвазивной нехирургической процедуры. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.
"Министр решил, что он временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время процедуры, поэтому заместитель министра обороны Кэтлин Хикс возьмёт на себя функции и обязанности министра обороны", — сказано в сообщении на сайте военного ведомства.
Райдер не уточнил, когда Остин отправится в больницу. Также генерал-майор умолчал о сроках возвращения главы Пентагона на свой пост.