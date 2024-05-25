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24 мая, 22:37

Третий раз за год: Шеф Пентагона снова отправится в больницу

Шеф Пентагона Остин передаст полномочия заместителю из-за медицинской процедуры

Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © U.S. Department of Defense

Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © U.S. Department of Defense

Министр обороны США Ллойд Остин временно передаст полномочия своему заместителю в связи с прохождением плановой малоинвазивной нехирургической процедуры. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

"Министр решил, что он временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время процедуры, поэтому заместитель министра обороны Кэтлин Хикс возьмёт на себя функции и обязанности министра обороны", — сказано в сообщении на сайте военного ведомства.

Райдер не уточнил, когда Остин отправится в больницу. Также генерал-майор умолчал о сроках возвращения главы Пентагона на свой пост.

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Напомним, что в январе 2024 года у Остина диагностировали рак простаты. Госпитализация министра втайне от Госдепа и Белого дома закончилась громким скандалом. В следующий раз глава Пентагона загремел в больницу в феврале из-за проблем с мочевым пузырём.

Илья Пушкарев
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