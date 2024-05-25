Песков: Потребности в мобилизации в РФ нет

Потребности в мобилизации в России нет, и президент Владимир Путин не раз об этом говорил. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Financial Times, в которой западные журналисты не исключили такую возможность.

"Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать: вы знаете, что у нас очень активно идёт и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идёт на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", — цитирует Пескова РИА "Новости".