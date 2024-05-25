Песков: Потребности в мобилизации в РФ нет
Бойцы спецоперации на параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru
Потребности в мобилизации в России нет, и президент Владимир Путин не раз об этом говорил. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Financial Times, в которой западные журналисты не исключили такую возможность.
"Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать: вы знаете, что у нас очень активно идёт и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идёт на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", — цитирует Пескова РИА "Новости".
Напомним, ранее об этом же заявлял и новый министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он назвал оснащение Вооружённых сил РФ самым насущным вопросом для ведомства, однако подчеркнул, что речь о мобилизации не идёт.
А на Украине тем временем вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Люди в форме устраивают беспредел на улицах, дабы заткнуть "дыры" на передовой новобранцами. Из-за этого украинские города опустели: граждане просто боятся выходить из дома.