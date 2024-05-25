"Порезы и ссадины": Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве крыши в Краснодаре
Среди пострадавших при срыве крыши в Краснодаре нет детей в тяжёлом состоянии
Кровля, которую сорвало с крыши школы в Краснодаре. Обложка © Telegram / Прокуратура Краснодарского края
Никто из детей, пострадавших при срыве крыши краснодарской школы № 29, не находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.
"Пострадали десять детей, тяжёлых среди них нет: в основном [у них] порезы и ссадины", — написал он в телеграм-канале.
Сразу после происшествия на место выдвинулись пять бригад скорой помощи. Пациентам помогают в полном объёме, подчеркнул чиновник. Детей доставили в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации.
Напомним, инцидент произошёл утром 25 мая. Десять детей госпитализированы. Всё произошло незадолго до начала линейки в честь последнего звонка, причиной стал сильный ветер. Возбуждено уголовное дело.