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Регион
25 мая, 08:44

"Порезы и ссадины": Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве крыши в Краснодаре

Среди пострадавших при срыве крыши в Краснодаре нет детей в тяжёлом состоянии

Кровля, которую сорвало с крыши школы в Краснодаре. Обложка © Telegram / Прокуратура Краснодарского края

Кровля, которую сорвало с крыши школы в Краснодаре. Обложка © Telegram / Прокуратура Краснодарского края

Никто из детей, пострадавших при срыве крыши краснодарской школы № 29, не находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

"Пострадали десять детей, тяжёлых среди них нет: в основном [у них] порезы и ссадины", — написал он в телеграм-канале.

Сразу после происшествия на место выдвинулись пять бригад скорой помощи. Пациентам помогают в полном объёме, подчеркнул чиновник. Детей доставили в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации.

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Напомним, инцидент произошёл утром 25 мая. Десять детей госпитализированы. Всё произошло незадолго до начала линейки в честь последнего звонка, причиной стал сильный ветер. Возбуждено уголовное дело.

Матвей Константинов
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