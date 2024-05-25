"Порезы и ссадины": Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве крыши в Краснодаре

Никто из детей, пострадавших при срыве крыши краснодарской школы № 29, не находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

"Пострадали десять детей, тяжёлых среди них нет: в основном [у них] порезы и ссадины", — написал он в телеграм-канале.