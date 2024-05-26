"Разваливается на части": СМИ увидели свидетельство краха империи Макрона
The Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на части
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Беспорядки в заморских департаментах Франции говорят о постепенном развале колониальной империи президента Эмманюэля Макрона, считает обозреватель британского журнала The Spectator Джонатан Миллер. Так он прокомментировал недавнюю поездку главы государства на Майотту и в Новую Каледонию.
"Французский президент <...> [хотел] сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах", — заметил журналист.
По мнению автора, даже Макрон, будучи вечно оптимистичным политиком, не может не замечать катастрофическое положение Майотты. На острове бушуют беспорядки и начался разгул преступности, а Новая Каледония и вовсе находится на пороге гражданской войны.
Та же картина наблюдается в других заморских департаментах, которые, подчёркивает Миллер, превратились в бездонную яму, поглощающую деньги Парижа. По его мнению, остаткам империи приходит конец, и это понимают все, кроме французов.
"Неделимая республика разваливается на части", — заключил он.
Напомним, в Новой Каледонии вспыхнули масштабные погромы, их эпицентром стал город Нумеа. Коренные жители острова недовольны обсуждаемым французскими властями законопроектом о предоставлении избирательных прав пришлому населению. Париж отправил в департамент армию. Жертвами перестрелок стали шесть человек. На этом фоне в Новую Каледонию прилетел Эмманюэль Макрон. В частности, он отказался выводить войска до стабилизации обстановки.