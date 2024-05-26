В Госдуме назвали возможный нижний порог доходов для изменения шкалы НДФЛ
Госдума: В РФ нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тыс. рублей
В России готовятся ввести дополнительные ставки в прогрессивной шкале налога на доход физических лиц (НДФЛ). Как следует из полного текста рекомендаций Комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию фискальной системы, минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей.
"Проанализировав все варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по России", — говорится в рекомендациях нижней палаты российского парламента.
Стоит отметить, что, согласно информации, предоставленной Росстатом, в январе текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 75 034 рубля. Это говорит о том, что нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей.
Законотворцы также сообщили, что повышение налоговой нагрузки не должно коснуться подавляющего числа россиян. В документе также указано, что порог для применения налогового обложения на профессиональный доход составляет 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).
Ранее президент Владимир Путин предложил перейти на прогрессивное налогообложение, призвав сделать это бремя более справедливым, обязав более богатых платить в бюджет больше денег. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в случае изменения ставок на НДФЛ дополнительные средства должны пойти на решение важнейших проблем России. Правительство внесёт проект о налоговой системе в Госдуму уже в весеннюю сессию. Уточняется, что прогрессивная шкала налогов не коснётся участников СВО.
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