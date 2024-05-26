В Госдуме назвали возможный нижний порог доходов для изменения шкалы НДФЛ

В России готовятся ввести дополнительные ставки в прогрессивной шкале налога на доход физических лиц (НДФЛ). Как следует из полного текста рекомендаций Комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию фискальной системы, минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей.

"Проанализировав все варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по России", — говорится в рекомендациях нижней палаты российского парламента.

Стоит отметить, что, согласно информации, предоставленной Росстатом, в январе текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 75 034 рубля. Это говорит о том, что нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей.