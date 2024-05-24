Правительство внесёт проект о налоговой системе в Госдуму в весеннюю сессию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что законопроект по совершенствованию налоговой системы в нашей стране будет внесён правительством в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Володин подписал рекомендации и отметил несколько ключевых принципов, которые должны лежать в основе этого законопроекта. В частности, речь идёт о принципе справедливости налогообложения граждан, создании условий для развития бизнеса и повышении эффективности налоговой системы. Кроме того, он отметил, что прогрессивная шкала налогообложения не должна затронуть участников СВО, которые защищают нашу страну, и призвал поддержать многодетные семьи.

"Также следует сохранить без изменения налоговый режим для самозанятых. Сегодня это 10 миллионов человек, и наша задача — создать условия, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Ещё один важный вопрос — средний класс, который сегодня только встаёт на ноги. Это врачи, учителя, представители малого бизнеса. Ему надо помогать. Основная нагрузка должна лечь на богатых", — указал Володин.

Между тем основной акционер "Северстали" и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов поддержал предложение увеличить налог на прибыль компаний вместо разовых сборов и идею повышения налоговой нагрузки на более обеспеченных граждан. Также он выступил за то, чтобы увеличение налогов не коснулось большинства россиян, особенно со скромными доходами. Предприниматель отметил, что вопрос об изменении налоговой системы уже назрел и ответственный бизнес понимает необходимость более справедливого перераспределения налогового бремени.