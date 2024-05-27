Сразу несколько населённых пунктов под Белгородом попали под обстрел ВСУ

ВСУ обстреляли сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечён фасад. Осколками посечены 12 автомобилей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Повреждения выявлены и в селе Муром. Там в трёх частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, а на территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка. Кроме того, повреждены один автомобиль и линия газоснабжения.