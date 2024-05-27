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Регион
27 мая, 02:13

Сразу несколько населённых пунктов под Белгородом попали под обстрел ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и Муром, есть повреждения в квартирах и домах

ВСУ обстреляли сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечён фасад. Осколками посечены 12 автомобилей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Повреждения выявлены и в селе Муром. Там в трёх частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, а на территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка. Кроме того, повреждены один автомобиль и линия газоснабжения.

На местах происшествий работают сотрудники аварийных и оперативных служб. В светлое время суток будет проведён подворовой обход.

В городской больнице № 2 Белгорода остаются 26 пострадавших при обстрелах ВСУ
В городской больнице № 2 Белгорода остаются 26 пострадавших при обстрелах ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" в Белгородской области. 26 мая ВСУ сделали несколько попыток атаковать российский регион в том числе с помощью беспилотников. Так, первые два дрона-камикадзе ударили по селу Муром, там повреждения получило сельхозпредприятие. Другой беспилотник ударил по грузовому автомобилю в Шебекине. Целью ещё одного БПЛА стал движущийся автомобиль в Грайворонском городском округе, пострадал водитель. Два дрона также ударили по селу Новостроевка-Первая.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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