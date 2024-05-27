Путин: За справедливую систему международных отношений выступает всё больше стран

Всё больше стран во всём мире выступают за демократизацию международных отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которой пройдёт в Северной столице 5–8 июня.

Путин напомнил, что предстоящий форум будет посвящён теме "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". И этот тезис показался российскому лидеру весьма значимым и актуальным.