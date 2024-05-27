Путин: За справедливую систему международных отношений выступает всё больше стран
Всё больше стран во всём мире выступают за демократизацию международных отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которой пройдёт в Северной столице 5–8 июня.
Путин напомнил, что предстоящий форум будет посвящён теме "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". И этот тезис показался российскому лидеру весьма значимым и актуальным.
"Всё большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учёта законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов", — говорится в телеграмме.
Ранее Life.ru писал, что представители более 110 стран и территорий подтвердили своё участие в Петербургском международном экономическом форуме. В этом году на площадке ожидается присутствие шести тысяч человек. На ПМЭФ выступят IOWA, Anna Asti, HammAli & Navai, Дима Билан и другие звёзды. Как Петербург готовится к одному из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, Life.ru рассказывал здесь.
Life.ru