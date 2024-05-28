В Киеве рассказали, где будут служить мобилизуемые преступники

В ВСУ будут сформированы штурмовые отряды из мобилизуемых осуждённых. Об этом в эфире единого украинского новостного телемарафона заявил глава Минюста Украины Денис Малюська.

"По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения. <...> То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", — ответил министр на вопрос о войсках, в которых будут задействованы бывшие зэки.