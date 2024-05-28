В Киеве рассказали, где будут служить мобилизуемые преступники
Минюст Украины: Из мобилизуемых осуждённых будут сформированы штурмовые отряды
В ВСУ будут сформированы штурмовые отряды из мобилизуемых осуждённых. Об этом в эфире единого украинского новостного телемарафона заявил глава Минюста Украины Денис Малюська.
"По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения. <...> То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", — ответил министр на вопрос о войсках, в которых будут задействованы бывшие зэки.
Life.ru ранее писал об ужесточении мобилизации в Незалежной. Так, согласно одному из недавних приказов Минобороны, призвать на фронт теперь можно даже больных психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых за нетяжкие преступления. Сообщалось, что из тюрем уже вышло 350 заключённых.
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