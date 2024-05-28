От административки до уголовки: Не пишите про эти 5 запретных тем в соцсетях, если не хотите в тюрьму Следить за тем, что вы транслируете в массы на своих страничках в социальных сетях, очень важно. Ведь помимо того, что можно кого-то случайно оскорбить иными взглядами, за некоторые темы могут грозить реальный срок и уголовная статья. Что в топе запрещёнки? 28 мая, 14:05 Какие запретные темы лучше не обсуждать в Интернете, чтобы не попасть в тюрьму? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ESB Professional , © ТАСС / Евгений Разумный

Соцсети давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Одни используют их для общения, другие зарабатывают с их помощью хорошие деньги, а кто-то всего за один пост получает реальный срок на пять лет с отбыванием в колонии.

Да-да, в нашем законодательстве действительно есть определённые статьи, предусматривающие административную и даже уголовную ответственность за ряд "преступлений", совершённых в социальных сетях. Мы собрали топ-5 тем, о которых лучше не говорить на широкую аудиторию.

Критика и осуждение власти

Срок за репост: Какие темы и их обсуждение в социальных сетях приведут к уголовной ответственности? Фото © ТАСС / Олег Елков

Конечно, никто не запрещает говорить о тех или иных проблемах в стране. Не все граждане согласны с политикой государства, и это нормально. Здоровая критика должна быть всегда, ведь порой это толчок к развитию. В этой теме очень важно соблюдать грань и не переходить к оскорблениям в отношении государства, его граждан и символов государственной власти.

Если вы когда-нибудь решите резко высказаться в своём аккаунте, то не забывайте про часть 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Стоить такой пост будет от 30 до 100 тысяч рублей. В данной статье указано слово "распространение" — это значит, что даже за репост подобной информации можно получить штраф.

Оскорбления в сети Интернет

Не секрет, что в социальных сетях размещены миллионы гневных и оскорбительных комментариев. Вот только все реагируют на них по-разному: один плачет в подушку, другой напрочь не замечает, а вот человек, знающий о статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, делает "скрин" и отправляется в прокуратуру. Для физических лиц штраф варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 100 тысяч, а для юридических лиц всё ещё серьёзнее — от 200 до 700 тысяч. Так что любителям хейта стоит задуматься, не прилетит ли и к ним штраф.

Размещение обнажённых фото и личной информации чужих людей

Обнажёнка, хейт и порнография: какие посты в Интернете приведут вас в тюрьму? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksiy Mark

Здесь речь пойдёт уже об уголовном преступлении, подпадающем под статью 137 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Нередко девушки отправляют свои интимные фотографии молодым людям, не задумываясь о последствиях. Но приходит момент расплаты, и тогда эти снимки становятся достоянием общественности. Что же делать в таком случае? Конечно, лучше никому не отправлять подобные материалы, но если проблема уже есть, то стоит решать её в рамках УК РФ. Обидчику грозит судимость со всеми вытекающими: отказ в трудоустройстве, траты на адвоката, судебные разбирательства и другие не самые приятные вещи. Под статью 137 Уголовного кодекса подпадает и распространение без разрешения информации, составляющей личную или семейную тайну.

Перепост обнажёнки

Пожалуй, название скажет само за себя: "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" — это статья 242 УК РФ.

Если с изготовлением и размещением порнографии всё понятно, то что означает "оборот"? Давайте разберём на примере: молодой человек захотел поддержать друга, выложившего интимные фотографии своей бывшей девушки в соцсети, сделал репост и скинул нескольким знакомым, дабы побольше людей увидели, какая она "плохая". Да, по сути это всего лишь репост, но по факту он всецело подпадает под статью 242 Уголовного кодекса. Так что не всегда стоит поддерживать инициативу друзей.

Призывы к вражде и возбуждение ненависти

Посты на эти пять тем в ваших социальных сетях могут грозить вам штрафом или уголовной ответственностью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Тюрьма за лайк? Конечно, вероятность осуждения человека лишь за один лайк маловероятна и близка к нулю. Однако за пост или активные обсуждения, призывающие к вражде и ненависти к религиям, социальным группам и государству, вполне можно стать обвиняемым в уголовном процессе. Подобные преступления регулируются статьёй 282 УК РФ. Мера пресечения варьируется от штрафа и принудительных работ до лишения свободы. Так что будьте аккуратны и всегда думайте, что пишете.

Как мы видим, не стоит доверять социальным сетям и рассказывать всё, что на уме. Порой это просто-напросто могут неправильно понять или преподнести. Лучше обсуждать важные темы на кухне в кругу близких людей, хотя и это тоже может быть небезопасно, потому как есть ряд запретных тем даже для такого. А вы знаете, о чём не нужно говорить даже дома?

Авторы Елизавета Терешкова