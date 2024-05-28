Песков: Мирзиёев пригласил Путина к себе домой, где они общались до трёх утра

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжили переговоры в домашней обстановке до трёх часов утра. Об этом рассказал журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит Путина в Ташкент.

"Вчера они где-то часов до трёх утра общались вдвоём. Собственно, президент Узбекистана пригласил президента [России] к себе домой, где он живёт. То есть это абсолютно доверительное общение", — пояснил представитель Кремля.