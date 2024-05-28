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Регион
28 мая, 13:37

"Чик! — и заменят": Путин объяснил, что Запад хочет сделать с властью на Украине

Путин: Запад может стремиться к постепенной замене власти на Украине

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Запад может заменять власть на Украине постепенно, возложив вину за непопулярные в народе решения вроде понижения призывного возраста на нынешних представителей киевского режима, а впоследствии заменив их на новых, которые в глазах украинцев не будут нести ответственность за решения предшественников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с представителями прессы.

По словам российского лидера, сейчас единственным легитимным источником власти в Незалежной остаётся Верховная рада и спикер парламента Руслан Стефанчук. А если бы в Киеве действительно хотели провести президентские выборы, то отменили бы закон о военном положении. Однако этого не было сделано, и тому есть причины. Так, дело может быть в том, что западные элиты, руководящие действиями киевского режима, хотят оставить все грехи сегодняшней власти на её совести — к примеру, это касается закона о понижении призывного возраста, который на следующем этапе могут снизить до 23, а то и 18 лет.

"И после этого, после принятия непопулярных решений, их заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения. Их просто — чик! — и заменят. Если задумка в этом, то логика понятна", объяснил Путин.

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Напомним, что президентский срок лидера киевского режима Владимира Зеленского завершился 20 мая. При этом, согласно Конституции Украины, в этот день к исполнению своих обязанностей должен был приступить новоизбранный глава Незалежной. Этого не случилось из-за решения Киева отменить выборы якобы из-за военного положения. Ранее Владимир Путин говорил, что оставляет вопрос легитимности экс-КВНщика политической и правовой системам Украины.

Юрий Лысенко
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