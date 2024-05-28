Запад может заменять власть на Украине постепенно, возложив вину за непопулярные в народе решения вроде понижения призывного возраста на нынешних представителей киевского режима, а впоследствии заменив их на новых, которые в глазах украинцев не будут нести ответственность за решения предшественников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с представителями прессы.

По словам российского лидера, сейчас единственным легитимным источником власти в Незалежной остаётся Верховная рада и спикер парламента Руслан Стефанчук. А если бы в Киеве действительно хотели провести президентские выборы, то отменили бы закон о военном положении. Однако этого не было сделано, и тому есть причины. Так, дело может быть в том, что западные элиты, руководящие действиями киевского режима, хотят оставить все грехи сегодняшней власти на её совести — к примеру, это касается закона о понижении призывного возраста, который на следующем этапе могут снизить до 23, а то и 18 лет.