"Чик! — и заменят": Путин объяснил, что Запад хочет сделать с властью на Украине
Путин: Запад может стремиться к постепенной замене власти на Украине
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Запад может заменять власть на Украине постепенно, возложив вину за непопулярные в народе решения вроде понижения призывного возраста на нынешних представителей киевского режима, а впоследствии заменив их на новых, которые в глазах украинцев не будут нести ответственность за решения предшественников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с представителями прессы.
По словам российского лидера, сейчас единственным легитимным источником власти в Незалежной остаётся Верховная рада и спикер парламента Руслан Стефанчук. А если бы в Киеве действительно хотели провести президентские выборы, то отменили бы закон о военном положении. Однако этого не было сделано, и тому есть причины. Так, дело может быть в том, что западные элиты, руководящие действиями киевского режима, хотят оставить все грехи сегодняшней власти на её совести — к примеру, это касается закона о понижении призывного возраста, который на следующем этапе могут снизить до 23, а то и 18 лет.
"И после этого, после принятия непопулярных решений, их заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения. Их просто — чик! — и заменят. Если задумка в этом, то логика понятна", — объяснил Путин.
Напомним, что президентский срок лидера киевского режима Владимира Зеленского завершился 20 мая. При этом, согласно Конституции Украины, в этот день к исполнению своих обязанностей должен был приступить новоизбранный глава Незалежной. Этого не случилось из-за решения Киева отменить выборы якобы из-за военного положения. Ранее Владимир Путин говорил, что оставляет вопрос легитимности экс-КВНщика политической и правовой системам Украины.