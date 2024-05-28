Они уже не уйдут: Путин высказался о желании Польши забрать себе часть Украины
Путин: Если польские войска зайдут на Украину, то уже никогда не уйдут
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Если польские военнослужащие зайдут на территорию Украины, то уже никогда не захотят её покидать. Об этом во время общения с журналистами заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается различных контингентов… Мы слышим польскую речь, там много поляков. Если зайдут контингенты европейских стран [на Украину], другие [военные потом] уйдут, поляки — никогда. Это для меня очевидная вещь", — объяснил глава Российской Федерации.
Этой весной глава МИД Польши Радослав Сикорский объявлял о начале совместной миссии НАТО на Украине. В Госдуме увидели скрытые мотивы такого решения и заявили, что вызвано оно прежде всего желанием включить в свой состав некоторые украинские регионы после раздела страны. А недавно Киев и вовсе пригласил Варшаву принять участие в "большой приватизации" объектов промышленности.