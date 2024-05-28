Путин по приезде в Москву встретился с главой Ингушетии Калиматовым

Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после трёхдневной рабочей поездки в Узбекистан и провёл встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы глава республики доложил Путину о строительстве и ремонте детских садов и школ в республике, а также рассказал о проектах в сфере промышленности и мерах, которые направлены на увеличение инвестиционной привлекательности региона.