Путин по приезде в Москву встретился с главой Ингушетии Калиматовым
Путин на встрече с главой Ингушетии. Обложка © kremlin
Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после трёхдневной рабочей поездки в Узбекистан и провёл встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин провёл встречу с главой Ингушетии. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В ходе беседы глава республики доложил Путину о строительстве и ремонте детских садов и школ в республике, а также рассказал о проектах в сфере промышленности и мерах, которые направлены на увеличение инвестиционной привлекательности региона.
Напомним, поездка Путина в Узбекистан состоялась 26 мая. В ходе визита в республику президент РФ вместе с её главой Шавкатом Мирзиёевым провёл переговоры. Изначально планировалось, что визит российского лидера продлится только два дня, однако было решено продлить его на сутки. Трёхдневная поездка стала первой за последние годы у российского лидера. Сегодня вечером политик вернулся в Москву и, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, продолжил работать.