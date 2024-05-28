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Регион
28 мая, 19:06
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Путин по приезде в Москву встретился с главой Ингушетии Калиматовым

Путин на встрече с главой Ингушетии. Обложка © kremlin

Путин на встрече с главой Ингушетии. Обложка © kremlin

Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после трёхдневной рабочей поездки в Узбекистан и провёл встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провёл встречу с главой Ингушетии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе беседы глава республики доложил Путину о строительстве и ремонте детских садов и школ в республике, а также рассказал о проектах в сфере промышленности и мерах, которые направлены на увеличение инвестиционной привлекательности региона.

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Напомним, поездка Путина в Узбекистан состоялась 26 мая. В ходе визита в республику президент РФ вместе с её главой Шавкатом Мирзиёевым провёл переговоры. Изначально планировалось, что визит российского лидера продлится только два дня, однако было решено продлить его на сутки. Трёхдневная поездка стала первой за последние годы у российского лидера. Сегодня вечером политик вернулся в Москву и, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, продолжил работать.

Николь Вербер
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