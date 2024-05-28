Песков: Вернувшийся из Ташкента Путин продолжает работу в Москве в позднее время
Несмотря на насыщенные три дня визита в Ташкент, российский лидер Владимир Путин продолжает работать в Москве даже в позднее время. Вечером во вторник, 28 мая, у главы государства пройдут рабочие встречи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"У президента есть рабочие мероприятия вечером в Москве. Рабочий день ненормированный, поэтому, очевидно, завершится он поздно", — отметил он в беседе с Первым каналом.
Как сообщал Life.ru, Путин прибыл в Узбекистан 26 мая. Президент РФ вместе с лидером республики Шавкатом Мирзиёевым провели переговоры в узком и расширенном форматах. В ходе общения глава Узбекистана отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30%. В свою очередь Путин отметил, что Москва инвестировала в экономику республики порядка десяти миллиардов долларов. Изначально планировалось, что визит продлится только два дня, однако было решено продлить его на сутки. Трёхдневная поездка стала первой за последние годы у российского лидера.
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