Песков: Вернувшийся из Ташкента Путин продолжает работу в Москве в позднее время

Несмотря на насыщенные три дня визита в Ташкент, российский лидер Владимир Путин продолжает работать в Москве даже в позднее время. Вечером во вторник, 28 мая, у главы государства пройдут рабочие встречи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.