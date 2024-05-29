Демократическая партия заочно выдвинет Джо Байдена кандидатом в президенты США
Демократическая партия США планирует заочно выдвинуть Джозефа Байдена своим кандидатом на президентский пост, не дожидаясь общенационального съезда фракции. Об этом сказано в заявлении председателя политсилы Джейми Харрисона.
Нестандартное решение было принято из-за законодательства Огайо, которое требует выдвижения кандидатов не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В то же время съезд Демпартии, где и планировалось сделать объявление, намечен лишь на 19 августа. Власти штата пытались найти альтернативу и скорректировать правила, но местные республиканцы помешали демократам продвинуть инициативу.
"Благодаря виртуальному голосованию мы добьёмся того, что республиканцы не смогут подорвать нашу демократию некомпетентностью или партийными уловками и что жители Огайо смогут воспользоваться своим правом голосовать за выбранного ими кандидата в президенты", — заявил Харрисон.
А между тем осталось меньше месяца до первых дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа. Кандидат от республиканцев ранее требовал перед встречей проверить визави на наркотики, отказавшись дискутировать с действующим президентом сидя.
Flickr / The White House