Демократическая партия заочно выдвинет Джо Байдена кандидатом в президенты США

Демократическая партия США планирует заочно выдвинуть Джозефа Байдена своим кандидатом на президентский пост, не дожидаясь общенационального съезда фракции. Об этом сказано в заявлении председателя политсилы Джейми Харрисона.

Нестандартное решение было принято из-за законодательства Огайо, которое требует выдвижения кандидатов не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В то же время съезд Демпартии, где и планировалось сделать объявление, намечен лишь на 19 августа. Власти штата пытались найти альтернативу и скорректировать правила, но местные республиканцы помешали демократам продвинуть инициативу.