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Регион
29 мая, 01:06

Демократическая партия заочно выдвинет Джо Байдена кандидатом в президенты США

Демократическая партия США планирует заочно выдвинуть Джозефа Байдена своим кандидатом на президентский пост, не дожидаясь общенационального съезда фракции. Об этом сказано в заявлении председателя политсилы Джейми Харрисона.

Нестандартное решение было принято из-за законодательства Огайо, которое требует выдвижения кандидатов не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В то же время съезд Демпартии, где и планировалось сделать объявление, намечен лишь на 19 августа. Власти штата пытались найти альтернативу и скорректировать правила, но местные республиканцы помешали демократам продвинуть инициативу.

"Благодаря виртуальному голосованию мы добьёмся того, что республиканцы не смогут подорвать нашу демократию некомпетентностью или партийными уловками и что жители Огайо смогут воспользоваться своим правом голосовать за выбранного ими кандидата в президенты", — заявил Харрисон.

Предвыборный штаб ищет для Байдена специалиста по интернет-мемам
Предвыборный штаб ищет для Байдена специалиста по интернет-мемам

А между тем осталось меньше месяца до первых дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа. Кандидат от республиканцев ранее требовал перед встречей проверить визави на наркотики, отказавшись дискутировать с действующим президентом сидя.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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