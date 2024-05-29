Украинские военкомы начали отлавливать мужчин у роддомов
Сотрудники ТЦК на Украине организовали дежурные патрули около роддомов
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) на Украине начали дежурить возле роддомов, чтобы отлавливать призывников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя подпольной организации "Дозор".
По словам подпольщиков, представители ТЦК выискивают там молодых мужчин. К примеру, могут забрать отца ребёнка, который отошёл за лекарством в аптеку. Фиксировались случаи, когда родителя сажали в машину прямо с порога детского сада, заявляет подполье.
9 мая Владимир Зеленский решил порадовать народ и в одиннадцатый раз продлил военное положение и мобилизацию в стране. Новые правила призыва стали более жёсткими. Так, пригодными к службе считаются даже люди с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Украинцы по разумным причинам не хотят воевать за господствующий режим, в связи с чем на Украине разыскивают около сотни тысяч уклонистов.
Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee