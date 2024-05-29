Украинские военкомы начали отлавливать мужчин у роддомов

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) на Украине начали дежурить возле роддомов, чтобы отлавливать призывников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя подпольной организации "Дозор".

По словам подпольщиков, представители ТЦК выискивают там молодых мужчин. К примеру, могут забрать отца ребёнка, который отошёл за лекарством в аптеку. Фиксировались случаи, когда родителя сажали в машину прямо с порога детского сада, заявляет подполье.