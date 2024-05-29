На могиле Пригожина установили его скульптуру во весь рост
Скульптура на могиле основателя ЧВК "Вагнер". Обложка © 47.ru
На могиле Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник и скульптуру в полный рост. Как пишет 47.ру, левый борт куртки основателя ЧВК "Вагнер" украшают три звезды Героя.
Сам памятник планируют официально открыть 1 июня — в день рождения Пригожина.
23 августа прошлого года самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе сам бизнесмен и Дмитрий Уткин. Все погибли. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.