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29 мая, 09:43

На могиле Пригожина установили его скульптуру во весь рост

Скульптура на могиле основателя ЧВК "Вагнер". Обложка © 47.ru

Скульптура на могиле основателя ЧВК "Вагнер". Обложка © 47.ru

На могиле Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник и скульптуру в полный рост. Как пишет 47.ру, левый борт куртки основателя ЧВК "Вагнер" украшают три звезды Героя.

Сам памятник планируют официально открыть 1 июня — в день рождения Пригожина.

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23 августа прошлого года самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе сам бизнесмен и Дмитрий Уткин. Все погибли. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.

Алексей Берковиц
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