Песков: Алексей Дюмин будет решать вопросы функционирования Госсовета
Алексей Дюмин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о задачах помощника президента Алексея Дюмина на посту секретаря Госсовета. По его словам, он будет заниматься вопросами функционирования этой структуры.
"Это очень много функций, связанных с функционированием этого органа", — сказал Песков журналистам.
Вместе с тем пресс-секретарь главы государства добавил, что назначение Дюмина вместо советника Игоря Левитина связано с процессом ротации.
Напомним, недавно произошли кадровые перестановки. Так, 14 мая президент России Владимир Путин освободил Алексея Дюмина от должности главы Тульской области и назначил его своим помощником. Уточнялось, что в новой должности он будет курировать вопросы ОПК. А сегодня стало известно о том, что чиновник назначен секретарём Госсовета.