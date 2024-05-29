Песков: Алексей Дюмин будет решать вопросы функционирования Госсовета

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о задачах помощника президента Алексея Дюмина на посту секретаря Госсовета. По его словам, он будет заниматься вопросами функционирования этой структуры.

"Это очень много функций, связанных с функционированием этого органа", — сказал Песков журналистам.