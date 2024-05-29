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Регион
29 мая, 09:59

Песков: Алексей Дюмин будет решать вопросы функционирования Госсовета

Алексей Дюмин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Алексей Дюмин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о задачах помощника президента Алексея Дюмина на посту секретаря Госсовета. По его словам, он будет заниматься вопросами функционирования этой структуры.

"Это очень много функций, связанных с функционированием этого органа", — сказал Песков журналистам.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства добавил, что назначение Дюмина вместо советника Игоря Левитина связано с процессом ротации.

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Напомним, недавно произошли кадровые перестановки. Так, 14 мая президент России Владимир Путин освободил Алексея Дюмина от должности главы Тульской области и назначил его своим помощником. Уточнялось, что в новой должности он будет курировать вопросы ОПК. А сегодня стало известно о том, что чиновник назначен секретарём Госсовета.

Александр Юнашев
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