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Регион
29 мая, 10:52
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ВСУ бросили тела своих солдат на съедение грызунам, убегая из Работина

Рогов: ВСУ оставили тела своих военных в полях при отступлении из Работина

При отступлении из запорожского села Работино ВСУ бросили своих сослуживцев, оставив их тела прямо в полях, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"В Работине ситуация не менее ужасающая. ВСУ, отступая из Работина, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунам", — указал он в беседе с РИА "Новости", обратив внимание, что киевский режим в очередной раз показал свою кощунственную суть.

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Напомним, в начале месяца российские военные разгромили пункт боепитания ВСУ под Работином. А 15 мая стало известно о том, что наши бойцы освободили этот населённый пункт. В ходе боевых столкновений противник лишился до 25 военнослужащих, двух автомобилей и 155-мм американской гаубицы М777. Life.ru также выпустил большой материал о том, как Армия России наступает под Харьковом и куда бегут подразделения ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Николь Вербер
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