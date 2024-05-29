При отступлении из запорожского села Работино ВСУ бросили своих сослуживцев, оставив их тела прямо в полях, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"В Работине ситуация не менее ужасающая. ВСУ, отступая из Работина, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунам", — указал он в беседе с РИА "Новости", обратив внимание, что киевский режим в очередной раз показал свою кощунственную суть.