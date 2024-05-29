В AliExpress заявили о работе с пользователями из России в обычном режиме

Оплата товаров на платформе AliExpress и их доставка в РФ в настоящий момент производятся в стандартном режиме. Так утверждают в пресс-службе AliExpress СНГ на фоне сообщений СМИ о том, что владеющая площадкой компания Alibaba перестала работать с российскими рублями и отправлять заказы в Россию.

"У нас ничего не меняется, на нас это никак не отражается, у нас всё работает, всё в порядке", — заявила вице-президент по коммуникациям и PR AliExpress Россия Анастасия Жбанова в беседе с "Лентой.ру".