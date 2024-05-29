В AliExpress заявили о работе с пользователями из России в обычном режиме
AliExpress СНГ: Оплата в рублях и доставка в РФ производятся в обычном режиме
Оплата товаров на платформе AliExpress и их доставка в РФ в настоящий момент производятся в стандартном режиме. Так утверждают в пресс-службе AliExpress СНГ на фоне сообщений СМИ о том, что владеющая площадкой компания Alibaba перестала работать с российскими рублями и отправлять заказы в Россию.
"У нас ничего не меняется, на нас это никак не отражается, у нас всё работает, всё в порядке", — заявила вице-президент по коммуникациям и PR AliExpress Россия Анастасия Жбанова в беседе с "Лентой.ру".
По её словам, ограничения на операции с российской валютой наложены именно компанией Alibaba, которая занимается оптовыми продажами. В то же время AliExpress СНГ продаёт в розницу и небольшими оптовыми партиями, не вводя ограничений для россиян.
Ранее Life.ru рассказывал о неприятной ситуации с другим популярным у россиян сервисом доставки товаров — СДЭК. Работа компании полностью остановилась после масштабного сбоя 26 мая, у пользователей не было возможности ни забрать свои заказы, ни отправить новые. Международная группа хакеров Head Mare похвалилась в соцсетях, что случившееся — результат их атаки на системы компании. Тем не менее сегодня СДЭК возобновила выдачу товаров.
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