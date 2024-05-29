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Регион
29 мая, 12:18

В AliExpress заявили о работе с пользователями из России в обычном режиме

AliExpress СНГ: Оплата в рублях и доставка в РФ производятся в обычном режиме

Оплата товаров на платформе AliExpress и их доставка в РФ в настоящий момент производятся в стандартном режиме. Так утверждают в пресс-службе AliExpress СНГ на фоне сообщений СМИ о том, что владеющая площадкой компания Alibaba перестала работать с российскими рублями и отправлять заказы в Россию.

"У нас ничего не меняется, на нас это никак не отражается, у нас всё работает, всё в порядке", заявила вице-президент по коммуникациям и PR AliExpress Россия Анастасия Жбанова в беседе с "Лентой.ру".

По её словам, ограничения на операции с российской валютой наложены именно компанией Alibaba, которая занимается оптовыми продажами. В то же время AliExpress СНГ продаёт в розницу и небольшими оптовыми партиями, не вводя ограничений для россиян.

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Ранее Life.ru рассказывал о неприятной ситуации с другим популярным у россиян сервисом доставки товаров — СДЭК. Работа компании полностью остановилась после масштабного сбоя 26 мая, у пользователей не было возможности ни забрать свои заказы, ни отправить новые. Международная группа хакеров Head Mare похвалилась в соцсетях, что случившееся — результат их атаки на системы компании. Тем не менее сегодня СДЭК возобновила выдачу товаров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Юрий Лысенко
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