Защита Попова обжаловала решение суда об отказе его перевода под домашний арест
Иван Попов (позывной Спартак). Обложка © Life.ru
Защита подала жалобу на решение 235-го гарнизонного военного суда, который не стал смягчать меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве. Об этом SHOT рассказал адвокат Сергей Буйновский.
Он пояснил, что следователь не увидел оснований в аресте Попова, поэтому подал ходатайство на его перевод под домашний арест. На практике суд всегда прислушивается к следствию и удовлетворяет прошение, но в этом случае произошло иначе, добавил юрист.
Напомним, бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценена в 130 миллионов рублей. Подозреваемый свою вину не признаёт. 27 мая суд распорядился оставить его в СИЗО, несмотря на ходатайство СК о переводе Попова под домашний арест.