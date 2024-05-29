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Защита Попова обжаловала решение суда об отказе его перевода под домашний арест

29 мая, 16:53
Иван Попов (позывной Спартак). Обложка © Life.ru

Иван Попов (позывной Спартак). Обложка © Life.ru

Защита подала жалобу на решение 235-го гарнизонного военного суда, который не стал смягчать меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве. Об этом SHOT рассказал адвокат Сергей Буйновский.

Он пояснил, что следователь не увидел оснований в аресте Попова, поэтому подал ходатайство на его перевод под домашний арест. На практике суд всегда прислушивается к следствию и удовлетворяет прошение, но в этом случае произошло иначе, добавил юрист.

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Напомним, бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценена в 130 миллионов рублей. Подозреваемый свою вину не признаёт. 27 мая суд распорядился оставить его в СИЗО, несмотря на ходатайство СК о переводе Попова под домашний арест.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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