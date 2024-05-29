Защита Попова обжаловала решение суда об отказе его перевода под домашний арест

Защита подала жалобу на решение 235-го гарнизонного военного суда, который не стал смягчать меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве. Об этом SHOT рассказал адвокат Сергей Буйновский.

Он пояснил, что следователь не увидел оснований в аресте Попова, поэтому подал ходатайство на его перевод под домашний арест. На практике суд всегда прислушивается к следствию и удовлетворяет прошение, но в этом случае произошло иначе, добавил юрист.