"Не читал ни того, ни другого": Пушков потроллил Макрона, которому не страшна война между странами Бальзака и Толстого
Пушков поиронизировал над Макроном после слов Саркози о войне Франции и России
Алексей Пушков. Фото © Flickr / Совет Федерации
Член Совфеда Алексей Пушков поиронизировал над французским лидером Эмманюэлем Макроном после слов 23-го президента страны Николя Саркози о риске войны между Москвой и Парижем из-за Украины. Последний выступил против отправки войск в Незалежную и добавил: "Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?!"
"Выразив "серьёзные сомнения" в целесообразности отправки французских войск на Украину, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может "представить себе войну между страной Бальзака и страной Толстого". Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого", — поиздевался Пушков над французским лидером.
К слову, Саркози призвал искать возможности для мирного разрешения конфликта на Украине. Он убеждён, что Европе необходимо сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. Кроме того, Саркози высказался против того, чтобы Украину включили в НАТО и ЕС, но не исключил гарантии безопасности для Незалежной. А Макрон призывает разрешить Украине бить западным оружием вглубь России. Он свято верит в то, что благородный киевский режим будет бомбить лишь военные цели на российской территории. Путин же в ответ на воинственные заявления "цивилизованных" напомнил, что политики, обсуждающие удары по РФ, должны помнить о размерах и плотности населения своих стран.