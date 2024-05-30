"Не читал ни того, ни другого": Пушков потроллил Макрона, которому не страшна война между странами Бальзака и Толстого

Член Совфеда Алексей Пушков поиронизировал над французским лидером Эмманюэлем Макроном после слов 23-го президента страны Николя Саркози о риске войны между Москвой и Парижем из-за Украины. Последний выступил против отправки войск в Незалежную и добавил: "Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?!"

"Выразив "серьёзные сомнения" в целесообразности отправки французских войск на Украину, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может "представить себе войну между страной Бальзака и страной Толстого". Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого", — поиздевался Пушков над французским лидером.