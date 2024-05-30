Украинского сборщика донатов из МГУ не пустили в Грузию после высылки из России

Бывший студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, которого выдворили из России за сбор денег для ВСУ и националистические посты, не смог попасть в Грузию. Ему отказали во въезде.

"Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин", — пожаловался Гулько РИА "Новости".