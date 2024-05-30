Украинского сборщика донатов из МГУ не пустили в Грузию после высылки из России
Собиравшему донаты для ВСУ экс-студенту МГУ Гулько отказали во въезде в Грузию
Бывший студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, которого выдворили из России за сбор денег для ВСУ и националистические посты, не смог попасть в Грузию. Ему отказали во въезде.
"Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин", — пожаловался Гулько РИА "Новости".
По его словам, его даже хотели депортировать обратно в Россию, но в итоге позволили купить билет в другую страну. Сейчас экс-студент МГУ находится за рубежом, в какой конкретно стране, не уточняет. Он намерен продолжить обучение, получить диплом врача. Сейчас он ищет работу, "поскольку денег особо нет".
Ранее Life.ru писал, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько был арестован за сбор средств для ВСУ. Также сообщалось, что он интересовался порядком вступления в ряды украинской армии. После того как противозаконная деятельность Гулько стала известна, его отчислили из вуза. Ему дали 3 дня на отъезд из России.
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