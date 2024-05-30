В Кремле не видят опасности для турпотока на Кубань на фоне обстрелов ВСУ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит опасности для туристического потока в Краснодарский край на фоне обстрелов ВСУ по территории.

"Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий. Сейчас мы такой опасности не видим", — сказал он журналистам в ходе брифинга.