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Регион
30 мая, 10:39

В Кремле не видят опасности для турпотока на Кубань на фоне обстрелов ВСУ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит опасности для туристического потока в Краснодарский край на фоне обстрелов ВСУ по территории.

"Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий. Сейчас мы такой опасности не видим", — сказал он журналистам в ходе брифинга.

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Как уже рассказывал Life.ru, в последнее время украинские военные особенно зачастили с ударами по территории этого российского региона. Так, сегодня утром пять вражеских дронов были поражены при синхронной атаке на Кубань. Обломки сбитого БПЛА упали на трансформаторную подстанцию в станице Вышестеблиевской. Позже российская ПВО сбила ещё один украинский дрон над Краснодарским краем.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александр Юнашев
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