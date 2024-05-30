Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.

"Назначить Кухарука Руслана Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до вступления в должность лица, избранного губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", — говорится в документе.