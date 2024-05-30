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Регион
30 мая, 10:48

Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО

Руслан Кухарук. Обложка © Kremlin

Руслан Кухарук. Обложка © Kremlin

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.

"Назначить Кухарука Руслана Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до вступления в должность лица, избранного губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", — говорится в документе.

Напомним, сегодня глава государства предложил Кухаруку возглавить регион после того, как губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сообщила об уходе с поста, опубликовав видеообращение к местным жителям. Она поблагодарила президента за доверие и поддержку, а россиян — за командность, достигнутые результаты и любовь к Родине. В Кремле, кстати, заявили, что высоко оценивают работу экс-главы региона.

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Николь Вербер
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