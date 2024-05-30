Путин: Культурный код России заключается в уважении к старшим и к Родине
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что культурный код нашей страны заключается в уважении к старшим, к Родине и любви друг к другу. Именно в этом, по его словам, состоит основа стабильности всего государства.
"У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, но культурный код, базовые основы нашей общей культуры российской в этом и заключаются — в уважении к старшим, уважении к родителям, уважении к своей стране, и к малой Родине, и к большой Родине, к своей Родине в целом. И забота друг о друге, любовь друг к другу — вот в этом основа стабильности российского государства", — сказал президент в ходе встречи с многодетными семьями.
Напомним, сегодня состоялась встреча Владимира Путина с многодетными семьями, в ходе которой глава государства сделал ряд важных замечаний. Так, он отметил уверенный рост числа таких ячеек общества в нашей стране, а также вступился за тех, кто теряет господдержку из-за роста доходов. Президент даже поиграл с маленькой девочкой, которая заскучала, и обещал поехать на Камчатку.
ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова