Путин: Культурный код России заключается в уважении к старшим и к Родине

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что культурный код нашей страны заключается в уважении к старшим, к Родине и любви друг к другу. Именно в этом, по его словам, состоит основа стабильности всего государства.

"У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, но культурный код, базовые основы нашей общей культуры российской в этом и заключаются — в уважении к старшим, уважении к родителям, уважении к своей стране, и к малой Родине, и к большой Родине, к своей Родине в целом. И забота друг о друге, любовь друг к другу — вот в этом основа стабильности российского государства", — сказал президент в ходе встречи с многодетными семьями.