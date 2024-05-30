Татьяна Тарасова назвала умершую Заворотнюк мужественной и сильной женщиной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова соболезнует в связи со смертью Анастасии Заворотнюк. Актриса неоднократно участвовала в ледовых шоу, где пересекалась с Татьяной Анатольевной. А со своим будущим мужем Петром Чернышёвым "моя прекрасная няня" познакомилась на съёмках программы "Танцы на льду. Бархатный сезон" в 2007 году.
Тарасова назвала Заворотнюк прекрасной актрисой, очень достойным человеком и хорошей верной подругой.
"Мужественная, сильная женщина. Родила троих детей. Как долго и тяжело болела. Болезнь не пощадила её", — поделилась Тарасова с RT, не скрывая слёз.
Напомним, что минувшей ночью умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Незадолго до смерти её преследовали сильные головные боли и слабость. Она, и без того хрупкая женщина, потеряла в весе и не могла самостоятельно передвигаться. Её муж — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни. Любимицу миллионов телезрителей похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом.
ТАСС / Владимир Гердо, Сергей Виноградов