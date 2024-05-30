Татьяна Тарасова назвала умершую Заворотнюк мужественной и сильной женщиной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова соболезнует в связи со смертью Анастасии Заворотнюк. Актриса неоднократно участвовала в ледовых шоу, где пересекалась с Татьяной Анатольевной. А со своим будущим мужем Петром Чернышёвым "моя прекрасная няня" познакомилась на съёмках программы "Танцы на льду. Бархатный сезон" в 2007 году.