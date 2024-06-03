Да кто это вообще придумал: 10 самых абсурдных вещей, на которые без страха не взглянешь
Обычно, создавая что-то новое, люди думают о том, как их плодами труда будут пользоваться другие. Но есть уникумы, которым лишь бы наделать делов, а там уже как пойдёт. Собрали 10 абсурдных решений, которые вас рассмешат и заставят задуматься: какой дурак это сделал?
"Действительно ближе", — handofskadi.
Фото © Reddit / handofskadi
"ЭТОТ лифт", — Xadacka.
Фото © Reddit / Xadacka
"В моём городе открылся новый парк, довольно милый, и вот что там было. "Задочист-3000", — XmeDavid.
Фото © Reddit / XmeDavid
"Это советский или диснеевский?" — pheromonekvlt.
Фото © Reddit / pheromonekvlt
"Спасибо... Дура", — sarsina.
Фото © Reddit / sarsina
"Туалеты и зеркальный потолок", — zorton213.
Фото © Reddit / zorton213
"Нет ничего лучше с утра, чем запах кофе и остаться без зрения", — CosmeBuzzanito.
Фото © Reddit / CosmeBuzzanito
"Моя компания хотела покрасить наш фонтан в розовый цвет в поддержку борьбы с раком груди. Что-то пошло не так", — BoeJenjamin.
Фото © Reddit / BoeJenjamin
"Карманы на женских брюках", — Iwantmyteslanow.
Фото © Reddit / Iwantmyteslanow
"Когда твоя калитка на территории по совместительству ещё и лестница", — pcjcusaa1636.
Фото © Reddit / pcjcusaa1636
Reddit / pheromonekvlt, BoeJenjamin