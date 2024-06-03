Да кто это вообще придумал: 10 самых абсурдных вещей, на которые без страха не взглянешь

Обычно, создавая что-то новое, люди думают о том, как их плодами труда будут пользоваться другие. Но есть уникумы, которым лишь бы наделать делов, а там уже как пойдёт. Собрали 10 абсурдных решений, которые вас рассмешат и заставят задуматься: какой дурак это сделал?