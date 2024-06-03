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3 июня, 05:00

Да кто это вообще придумал: 10 самых абсурдных вещей, на которые без страха не взглянешь

Обычно, создавая что-то новое, люди думают о том, как их плодами труда будут пользоваться другие. Но есть уникумы, которым лишь бы наделать делов, а там уже как пойдёт. Собрали 10 абсурдных решений, которые вас рассмешат и заставят задуматься: какой дурак это сделал?

"Действительно ближе", — handofskadi.

Фото © Reddit / handofskadi

Фото © Reddit / handofskadi

"ЭТОТ лифт", — Xadacka.

Фото © Reddit / Xadacka

Фото © Reddit / Xadacka

"В моём городе открылся новый парк, довольно милый, и вот что там было. "Задочист-3000", — XmeDavid.

Фото © Reddit / XmeDavid

Фото © Reddit / XmeDavid

"Это советский или диснеевский?" pheromonekvlt.

Фото © Reddit / pheromonekvlt

Фото © Reddit / pheromonekvlt

"Спасибо... Дура", — sarsina.

Фото © Reddit / sarsina

Фото © Reddit / sarsina

"Туалеты и зеркальный потолок", — zorton213.

Фото © Reddit / zorton213

Фото © Reddit / zorton213

"Нет ничего лучше с утра, чем запах кофе и остаться без зрения", — CosmeBuzzanito.

Фото © Reddit / CosmeBuzzanito

Фото © Reddit / CosmeBuzzanito

"Моя компания хотела покрасить наш фонтан в розовый цвет в поддержку борьбы с раком груди. Что-то пошло не так", — BoeJenjamin.

Фото © Reddit / BoeJenjamin

Фото © Reddit / BoeJenjamin

"Карманы на женских брюках", — Iwantmyteslanow.

Фото © Reddit / Iwantmyteslanow

Фото © Reddit / Iwantmyteslanow

"Когда твоя калитка на территории по совместительству ещё и лестница", — pcjcusaa1636.

Фото © Reddit / pcjcusaa1636

Фото © Reddit / pcjcusaa1636

Традиции советских свадеб: обычаи и ритуалы на 10 редких фотографиях
Традиции советских свадеб: обычаи и ритуалы на 10 редких фотографиях
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Reddit / pheromonekvlt, BoeJenjamin

Сергей Трофимов
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