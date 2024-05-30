Зеленский мстит Байдену и Си Цзиньпину за отказ от "мирного саммита"
FT: Зеленский приказал критиковать Байдена за отказ от саммита по Украине
Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © ТАСС / ЕРА, AP
Владимир Зеленский выпустил методичку для своих чиновников, где им настоятельно рекомендовано всячески критиковать президента США Джо Байдена, который посмел отказаться от участия в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает The Financial Times (FT).
"Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, с которой ознакомилась FT, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите", — отмечается в публикации.
Автор статьи уточняет, что украинские политики всерьёз обеспокоены такими "предписаниями" главы киевского режима, которые могут расстроить отношения Украины и США. Недовольные чиновники, как пишет издание, высказали уверенность, что глупо "кусать руку, которая тебя кормит".
Напомним, Владимир Зеленский лично приглашал американского президента Джо Байдена на так называемый саммит мира по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств, однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе и Байден. Зеленский выразил недовольство и назвал решение главы Белого дома "не очень сильным".