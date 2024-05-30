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Регион

Зеленский мстит Байдену и Си Цзиньпину за отказ от "мирного саммита"

FT: Зеленский приказал критиковать Байдена за отказ от саммита по Украине

30 мая, 17:28
Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © ТАСС / ЕРА, AP

Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © ТАСС / ЕРА, AP

Владимир Зеленский выпустил методичку для своих чиновников, где им настоятельно рекомендовано всячески критиковать президента США Джо Байдена, который посмел отказаться от участия в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

"Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, с которой ознакомилась FT, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите", — отмечается в публикации.

Автор статьи уточняет, что украинские политики всерьёз обеспокоены такими "предписаниями" главы киевского режима, которые могут расстроить отношения Украины и США. Недовольные чиновники, как пишет издание, высказали уверенность, что глупо "кусать руку, которая тебя кормит".

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Напомним, Владимир Зеленский лично приглашал американского президента Джо Байдена на так называемый саммит мира по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств, однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе и Байден. Зеленский выразил недовольство и назвал решение главы Белого дома "не очень сильным".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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