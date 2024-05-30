Зеленский мстит Байдену и Си Цзиньпину за отказ от "мирного саммита" FT: Зеленский приказал критиковать Байдена за отказ от саммита по Украине 30 мая, 17:28 Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © ТАСС / ЕРА, AP

Владимир Зеленский выпустил методичку для своих чиновников, где им настоятельно рекомендовано всячески критиковать президента США Джо Байдена, который посмел отказаться от участия в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

"Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, с которой ознакомилась FT, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите", — отмечается в публикации.

Автор статьи уточняет, что украинские политики всерьёз обеспокоены такими "предписаниями" главы киевского режима, которые могут расстроить отношения Украины и США. Недовольные чиновники, как пишет издание, высказали уверенность, что глупо "кусать руку, которая тебя кормит".

Авторы Татьяна Миссуми