С усиленной охраной: Ставшего объектом покушения Фицо выписали из больницы долечиваться домой

Премьер Словакии Роберт Фицо вернулся домой в Братиславу из больницы города Банска-Бистрица, куда его доставили после покушения, пишет издание Dennik N.

По данным ряда источников, Фицо ещё не закончил лечение, но теперь он может продолжить его в домашних условиях. В свою очередь, вокруг дома премьера были усилены патрули охранников и правоохранителей.