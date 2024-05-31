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Покушение на премьера Словакии

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Регион
31 мая, 00:44

С усиленной охраной: Ставшего объектом покушения Фицо выписали из больницы долечиваться домой

Dennik N: Фицо вернулся из больницы домой долечиваться после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek

Премьер Словакии Роберт Фицо вернулся домой в Братиславу из больницы города Банска-Бистрица, куда его доставили после покушения, пишет издание Dennik N.

По данным ряда источников, Фицо ещё не закончил лечение, но теперь он может продолжить его в домашних условиях. В свою очередь, вокруг дома премьера были усилены патрули охранников и правоохранителей.

Медики сообщили об улучшении самочувствия Фицо после покушения
Медики сообщили об улучшении самочувствия Фицо после покушения

Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В премьер-министра Словакии несколько раз прямо на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Нападавший попытался скрыться, но сразу был задержан. Сам Фицо был срочно госпитализирован на вертолёте, политик перенёс несколько операций, его состояние было на грани жизни и смерти.

Анатолий Симоненко
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