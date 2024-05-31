С усиленной охраной: Ставшего объектом покушения Фицо выписали из больницы долечиваться домой
Dennik N: Фицо вернулся из больницы домой долечиваться после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek
Премьер Словакии Роберт Фицо вернулся домой в Братиславу из больницы города Банска-Бистрица, куда его доставили после покушения, пишет издание Dennik N.
По данным ряда источников, Фицо ещё не закончил лечение, но теперь он может продолжить его в домашних условиях. В свою очередь, вокруг дома премьера были усилены патрули охранников и правоохранителей.
Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В премьер-министра Словакии несколько раз прямо на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Нападавший попытался скрыться, но сразу был задержан. Сам Фицо был срочно госпитализирован на вертолёте, политик перенёс несколько операций, его состояние было на грани жизни и смерти.