Маск объяснил, почему против Трампа вынесли обвинительный вердикт

Обвинительный вердикт по делу 45-го американского лидера Дональда Трампа вынесен, чтобы не дать возможности гражданам проголосовать за понравившегося им кандидата на выборах президента США. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

"В этом преступлении нет реальной жертвы! Очевидно, что оно политически мотивированно и имеет целью подрыв демократии, не позволяя половине населения США проголосовать за предпочтительного для них кандидата", — указал он в своей соцсети X.