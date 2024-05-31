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31 мая, 19:12

Маск объяснил, почему против Трампа вынесли обвинительный вердикт

Маск: Обвинительный вердикт по делу Трампа направлен на подрыв демократии

Основатель SpaceX Илон Маск. Обложка © EPA / ТАСС / ZBIGNIEW MEISSNER

Основатель SpaceX Илон Маск. Обложка © EPA / ТАСС / ZBIGNIEW MEISSNER

Обвинительный вердикт по делу 45-го американского лидера Дональда Трампа вынесен, чтобы не дать возможности гражданам проголосовать за понравившегося им кандидата на выборах президента США. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

"В этом преступлении нет реальной жертвы! Очевидно, что оно политически мотивированно и имеет целью подрыв демократии, не позволяя половине населения США проголосовать за предпочтительного для них кандидата", — указал он в своей соцсети X.

Миллиардер обратил внимание, что обвиняемые по множеству других дел, в которых жертвам причиняется реальный вред, в отличие от Трампа, остаются безнаказанными. В то же время предприниматель подчеркнул, что никогда не финансировал республиканца и не голосовал за него.

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Напомним, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. В Белом доме же заявили об уважении верховенства закона. Эксперты считают, что проблемы с законом могут только помочь политику.

Никита Осипов
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