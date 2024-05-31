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31 мая, 19:07

Мишустин образовал президиум Правительства РФ в новом составе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства в новом составе. Информация следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав президиума вошли руководитель российского правительства, все вице-премьеры и 10 министров. В их числе министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, а также министры силового блока.

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Напомним, что 14 мая президентом России Владимиром Путиным был окончательно утверждён новый состав кабинета министров. После этого российский лидер встретился с членами нового правительства и призвал их вести работу "в едином строю" с регионами страны и Государственной думой. Затем переназначенный на должность премьер-министра Мишустин провёл первое заседание обновлённого кабмина, поздравив сотрудников с назначением и напомнив им о большой ответственности перед страной.

Оксана Попова
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