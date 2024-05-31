Мишустин образовал президиум Правительства РФ в новом составе

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства в новом составе. Информация следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав президиума вошли руководитель российского правительства, все вице-премьеры и 10 министров. В их числе министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, а также министры силового блока.