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Регион
1 июня, 04:58

Во Франции сочли контакты с Россией по "Крокусу" примером партнёрства

Глава МО Франции Лекорню: Париж передал Москве информацию о теракте в "Крокусе"

Руководитель Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в рамках выступления на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил о партнёрстве между Москвой и Парижем в борьбе с терроризмом. Во время своей речи министр сообщил, что французские спецслужбы взаимодействовали со своими российскими коллегами по поводу случившегося в подмосковном "Крокус сити холле" теракте.

Глава оборонного ведомства Пятой республики рассказал присутствующим, что Париж серьёзно критиковали за поддержание контактов с Москвой из-за случившейся в конце марта трагедии. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что, несмотря на разногласия с официальным Кремлём, французские разведывательные службы передали информацию о теракте, которая могла бы стать частью доказательств по этому делу и позволила бы узнать правду об атаках.

"Это один очень практический пример <...> партнёрства, которое мы можем иметь в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью", — заключил Лекорню.

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Напомним, вечером 22 марта группа террористов с оружием ворвалась в подмосковный "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям. Головорезов задержали в Брянской области, когда те пытались пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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