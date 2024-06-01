Во Франции сочли контакты с Россией по "Крокусу" примером партнёрства

Руководитель Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в рамках выступления на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил о партнёрстве между Москвой и Парижем в борьбе с терроризмом. Во время своей речи министр сообщил, что французские спецслужбы взаимодействовали со своими российскими коллегами по поводу случившегося в подмосковном "Крокус сити холле" теракте.

Глава оборонного ведомства Пятой республики рассказал присутствующим, что Париж серьёзно критиковали за поддержание контактов с Москвой из-за случившейся в конце марта трагедии. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что, несмотря на разногласия с официальным Кремлём, французские разведывательные службы передали информацию о теракте, которая могла бы стать частью доказательств по этому делу и позволила бы узнать правду об атаках.