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Регион
1 июня, 05:18

Под Новороссийском нашли обломки беспилотника самолётного типа

В станице Раевской под Новороссийском нашли обломки беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального центра управления.

"31 мая 2024 года в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолётного типа", — говорится в сообщении.

Военнослужащие собрали фрагменты дрона, для их обезвреживания в районе Раевских бань было выставлено оцепление. Жителей станицы Раевской просят сохранять спокойствие.

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Напомним, вчера, 31 мая, ВСУ пытались атаковать Белгородчину. Первый дрон врезался в жилой дом в областном центре и взорвался, пострадавших нет. А в Грайвороне зафиксировали прилёт сразу трёх БПЛА, в результате падения одного из них пострадал мирный житель. Ещё один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле на окраине Шебекина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Матвей Константинов
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