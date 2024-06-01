Под Новороссийском нашли обломки беспилотника самолётного типа
В станице Раевской под Новороссийском нашли обломки беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального центра управления.
"31 мая 2024 года в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолётного типа", — говорится в сообщении.
Военнослужащие собрали фрагменты дрона, для их обезвреживания в районе Раевских бань было выставлено оцепление. Жителей станицы Раевской просят сохранять спокойствие.
Напомним, вчера, 31 мая, ВСУ пытались атаковать Белгородчину. Первый дрон врезался в жилой дом в областном центре и взорвался, пострадавших нет. А в Грайвороне зафиксировали прилёт сразу трёх БПЛА, в результате падения одного из них пострадал мирный житель. Ещё один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле на окраине Шебекина.
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