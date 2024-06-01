В станице Раевской под Новороссийском нашли обломки беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального центра управления.

"31 мая 2024 года в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолётного типа", — говорится в сообщении.